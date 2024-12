A Fórmula 1 é um desporto que gera enormes quantidades de dinheiro, tanto para as equipas, patrocinadores ou pilotos. Ora, a revista Forbes revelou os 10 maiores ordenados da temporada 2024.

No topo da lista está, obviamente, o tetracampeão Max Verstappen. Líder na pista, o neerlandês da Red Bull é também aquele que recebe mais no grid, com um total de 71,5 milhões de euros anuais (57,2ME de salário e 14,3ME de bónus).

Lewis Hamilton, da Mercedes, surge em segundo, com um salário anual de 54,3 milhões de euros. Lando Norris, da McLaren, recebe anualmente cerca de 33,3 milhões de euros, e fecha o pódio.

Fernando Alonso, Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri, Sergio Pérez, Carlos Sainz e Pierre Gasly são os nomes que completam os 10 mais bem pagos.

