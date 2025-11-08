O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto foi levado ao centro médico do Autódromo José Carlos Pace, na tarde deste sábado, na sequência do violento despiste à entrada para a última volta da corrida sprint do Grande Prémio do Brasil em Fórmula 1.

«Depois da colisão no final da corrida sprint, o Gabriel está bem e foi levado ao centro médico do circuito por precaução», indicou a equipa Kick Sauber, que confirmou, mais tarde, que «Gabriel Bortoleto está bem e sem ferimentos» depois de feitos os «exames de precaução».

«A equipa agradece aos assistentes da pista, à F1, à FIA e à equipa do centro médico pelo excelente atendimento e concentrar-se-á na preparação dos carros para a sessão de qualificação desta tarde», refere a Kick Sauber.

Poucos instantes após a batida, Bortoleto confirmara, via rádio que estava «bem». Ao portal Grande Prémio, o pai de Bortoleto também confirmou que «ele está muito bem». «O pessoal já disse que está ok, está só em observação, que é um protocolo de segurança», afirmou.

Bortoleto seguia na 11.ª posição quando tentava ultrapassar Alexander Albon, despistando-se a grande velocidade. O carro ficou destruído e, salvo algum milagre em poucas horas, dificilmente o carro estará pronto para a qualificação, marcada para as 18 horas deste sábado em Interlagos.

O piloto já esteve, entre outras pessoas próximas, com a sua namorada, Isabella Bernardini, no «pit lane», após ser assistido.

O despiste visto de uma das bancadas: