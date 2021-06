Gunther Steiner, carismático chefe da equipa Haas F1, decidiu dar uma prenda original a Nikita Mazepin, piloto russo que em dado nas vistas por uma sucessão de saídas de pista e acidentes com um dos carros da escuderia norte-americana.



«Tens aqui um pequeno presente para continuares a ser o Mazespin», atirou o italiano, completando: «Se fizeres piões com isto é melhor do que fazer com o carro.»



Nikita Mazepin, que partilhou o vídeo com bom humor, também brincou com a situação. «Eu nem consigo girar isto», disse o piloto russo, entre gargalhadas.



Ora veja: