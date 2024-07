O Grande Prémio da Bélgica é conhecido por proporcionar excelentes momentos de Fórmula 1 e a edição de 2024 não fugiu à regra.

No arranque, com Charles Leclerc na pole, os pilotos lutaram pela liderança da corrida. Lewis Hamilton, a partir da terceira posição, conseguiu tomar a dianteira a Sérgio Pérez e aproximou-se do piloto da Ferrari, que conseguiu agarrar o lugar.

Ora veja: