VÍDEO: Lando Norris domina entre bandeiras vermelhas nos treinos livres
Piloto da McLaren foi o mais rápido nas duas primeiras sessões do GP dos Países Baixos
O piloto britânico Lando Norris (McLaren) foi o mais rápido nas duas primeiras sessões de treinos livres para o Grande Prémio dos Países Baixos em Fórmula 1, esta sexta-feira, em Zandvoort.
Os treinos livres ficaram marcados por três situações de bandeira vermelha (uma na primeira sessão e duas na segunda), com Norris a estabelecer os melhores tempos, com piso seco, mas ameaças constantes de chuva.
Na primeira sessão, e já depois de Kimi Antonelli (Mercedes) ter ficado preso na gravilha, na curva 9, ditando a primeira bandeira vermelha, Norris fixou a melhor marca da sessão, em 1:10.278 minutos, seguido pelo colega de equipa, o australiano Oscar Piastri (+0.292 segundos) e pelos dois Aston Martin: o canadiano Lance Stroll (+0.501 segundos) e o espanhol Fernando Alonso (+0.563 segundos).
Na segunda sessão, Norris fez ainda um melhor tempo, 1:09.890 minutos, seguido por Alonso (+0.087 segundos) e Piastri (+0.089 segundos).
A cerca de 40 minutos do fim da sessão, Lance Stroll foi contra o muro na curva 3 e ditou situação de bandeira vermelha, que voltaria a acontecer a 21 minutos do fim, quando Alexander Albon (Williams) bateu com a asa dianteira nas barreiras, na curva 1, ficando com o carro na gravilha. Depois disso, e já com menor ameaça de chuva, os pilotos focaram atenções nas simulações de corrida e não houve alterações nos melhores tempos antes estabelecidos.
Nota ainda para Piastri, que ficou sob investigação após um incidente no pit lane com George Russell.
No sábado, a terceira sessão de treinos livres é às 10h30 e a qualificação às 14 horas, estando a corrida agendada para as 14 horas de domingo.
