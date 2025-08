O Grande Prémio da Hungria foi decidido nas derradeiras curvas, com Lando Norris, da McLaren, a resistir à pressão imposta pelo colega Oscar Piastri. Por isso, a tarde deste domingo foi de muitos nervos nos bastidores da 14.ª corrida do Mundial 2025 – que o diga Margarida Corceiro, namorada do piloto britânico.

Terminada a corrida, a atriz portuguesa celebrou com Lando Norris, que estacionou a nove pontos da liderança do Mundial. No topo segue Piastri.