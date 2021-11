Com tanta tecnologia que existe na Fórmula 1, seria improvável vermos dois pilotos a recriarem um acidente, ou um ‘toque’, com sacos de golfe.

Mas foi isso mesmo que aconteceu.

Carlos Sainz e Lando Norris ficaram amigos desde os tempos em que fizeram dupla na McLaren e, ocasionalmente, vão jogar golfe juntos. Ora, enquanto Lando ficou na equipa britânica, Carlos Sainz mudou-se no início da época para a Ferrari. Os dois tocaram-se nos primeiros instantes do Grande Prémio de São Paulo, no Brasil, e Norris teve mesmo de ir às boxes com um furo no pneu.

Agora, e na antecâmara do Grande Prémio do Qatar, a dupla foi jogar golfe e recriou o acidente com as respetivas malas que guardam os tacos.

Ora veja: