Fórmula 1: Norris vence sprint em São Paulo e reforça liderança
Corrida marcada pelos despistes de Oscar Piastri e de Gabriel Bortoleto
Depois de garantir a “pole position” para a corrida “sprint” em São Paulo, no Brasil, Lando Norris voltou a ser o mais rápido e reforçou a liderança do Mundial de Fórmula 1. Na tarde deste domingo, o britânico da McLaren nunca perdeu a posição e beneficiou do despiste do colega Oscar Piastri à sexta volta. O australiano viu-se forçado a desistir.
Depois de a bandeira vermelha ser levantada, Norris manteve a liderança, seguido pelo italiano Kimi Antonelli e pelo britânico George Russell, dupla Mercedes. O top-5 ficou completo com Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari).
O fim das 24 voltas ficou marcado pelo arrepiante despiste de Gabriel Bortoleto (Kick Sauber). A 320km/h, o brasileiro perdeu controlo sobre o carro, que voou e até se atravessou na frente de outro piloto. Momentos após o incidente, Bortoleto garantiu estar bem, via rádio. O brasileiro seguia na 11.ª posição, na perseguição a Alexander Allbon (Williams).
A uma corrida “sprint” e quatro Grandes Prémios do término do Mundial, Norris lidera com 365 pontos, nove de vantagem para o colega Piastri. O pódio fica completo com Verstappen, que leva 326 pontos.
Para as 18 horas deste sábado está agendada a qualificação para o Grande Prémio de domingo (17h).