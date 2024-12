Charles e Arthur Leclerc tornaram-se, esta sexta-feira, os primeiros irmãos a partilharem a pista de Fórmula 1 pela mesma equipa.

O acontecimento já havia sido anunciado e agora concretizou-se. Charles Leclerc e Arthur Leclerc partilharam a pista em conjunto como companheiros de equipa, na Ferrari, tornando-se assim na primeira dupla de sempre a fazê-lo.

Na primeira sessão de treinos livres do último Grande Prémio do ano, de Abu Dhabi, os pilotos do Monaco fizeram história ao correrem lado a lado. Eis o momento:

Arthur Leclerc, de 24 anos, é piloto da Academia Ferrari, corre as 24 Horas de Le Mans Series e os GT3, e rendeu Sainz durante hora e meia na sessão de treinos livres. Já Charles, é a principal cara da marca italiana na Fórmula 1, a quem no próximo ano se vai juntar Lewis Hamilton.

De referir que Charles Leclerc recebeu uma penalização de 10 lugares no grid devido a uma alocação de bateria. Na primeira sessão de treinos fez o melhor tempo. Arthur ficou em 18.º.