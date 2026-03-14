George Russell, da Mercedes, reforçou a liderança do Mundial de Fórmula 1 ao vencer a corrida “sprint” na China, na madrugada deste sábado. Depois de triunfar no Grande Prémio da Austrália, o piloto britânico voltou a ser o mais rápido, desta feita completando as 19 voltas ao circuito de Xangai em 33:38.998 minutos.

A completar o pódio surgiram Charles Leclerc (mais 0.674 segundos) e Lewis Hamilton (mais 2.554 segundos), dupla Ferrari que superou os adversários da McLaren. Se o campeão em título – Lando Norris – terminou no quarto lugar, Oscar Piastri foi sexto. Pelo meio ficou Kimi Antonelli, da Mercedes.

Assim, Russell atinge os 33 pontos na liderança do Mundial, 11 de vantagem sobre Antonelli e Leclerc. Na classificação por equipas, a Mercedes é líder com 55 pontos, 15 sobre a Ferrari. A McLaren surge no terceiro lugar com 18 pontos.

Horas mais tarde, na alvorada deste sábado, Antonelli tornou-se no mais jovem da história a garantir a “pole”. Aos 19 anos, o italiano quebrou o recorde fixado por Vettel em 2008 (aos 21 anos), em Itália. Ao piloto da Mercedes seguiram-se Russell, Hamilton, Leclerc, Piastri e Norris.

O Grande Prémio da China, a segunda corrida do Mundial 2026, está agendado para as 7 horas de domingo.

