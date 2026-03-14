VÍDEO: Russell vence sprint na China, Antonelli faz história na F1
Mercedes domina as atenções em Xangai e Russell reforça a liderança do Mundial
George Russell, da Mercedes, reforçou a liderança do Mundial de Fórmula 1 ao vencer a corrida “sprint” na China, na madrugada deste sábado. Depois de triunfar no Grande Prémio da Austrália, o piloto britânico voltou a ser o mais rápido, desta feita completando as 19 voltas ao circuito de Xangai em 33:38.998 minutos.
A completar o pódio surgiram Charles Leclerc (mais 0.674 segundos) e Lewis Hamilton (mais 2.554 segundos), dupla Ferrari que superou os adversários da McLaren. Se o campeão em título – Lando Norris – terminou no quarto lugar, Oscar Piastri foi sexto. Pelo meio ficou Kimi Antonelli, da Mercedes.
Russell takes the top spot 👏
These are our Sprint point-scorers in Shanghai 📊⬇️#F1Sprint #ChineseGP @Gatorade pic.twitter.com/AZeshy1oFk
— Formula 1 (@F1) March 14, 2026
Assim, Russell atinge os 33 pontos na liderança do Mundial, 11 de vantagem sobre Antonelli e Leclerc. Na classificação por equipas, a Mercedes é líder com 55 pontos, 15 sobre a Ferrari. A McLaren surge no terceiro lugar com 18 pontos.
Antonelli and Leclerc are now tied for P2! 👀
The Drivers' Standings now look like this after the Sprint... ⬇️#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/zECwhfbUUO
— Formula 1 (@F1) March 14, 2026
Horas mais tarde, na alvorada deste sábado, Antonelli tornou-se no mais jovem da história a garantir a “pole”. Aos 19 anos, o italiano quebrou o recorde fixado por Vettel em 2008 (aos 21 anos), em Itália. Ao piloto da Mercedes seguiram-se Russell, Hamilton, Leclerc, Piastri e Norris.
O Grande Prémio da China, a segunda corrida do Mundial 2026, está agendado para as 7 horas de domingo.
It's Kimi Antonelli who will lead the field away! 👏
Here's how the drivers will line up for tomorrow's Chinese Grand Prix ⬇️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/xtr2v4hbxn
— Formula 1 (@F1) March 14, 2026