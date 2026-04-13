A carreira de Michael Schumacher na Fórmula 1 deu origem à curta-metragem “The Kaiser”, desde a ascensão turbulenta até ao primeiro Grande Prémio em 1991, incluindo o sucesso pela Ferrari. De acordo com os produtores, a curta-metragem não envolveu inteligência artificial.

O papel de Michael Schumacher é interpretado por Jivko Sirakov, enquanto Kristo Stoichkov vai representar Ayrton Senna.

Importa recordar que Michael Schumacher se estreou na elite da Fórmula 1 na Bélgica, na equipa Jordan. O legado foi edificado por sete títulos mundiais, 91 vitórias e 155 pódios.

Em dezembro de 2013, Schumacher sofreu um traumatismo cranioencefálico num acidente de esqui. Quase um ano volvido, o antigo piloto foi transferido para receber tratamento privado no domicílio, não aparecendo em público desde então.