A inédita conquista do Mundial de Fórmula 1 lançou Lando Norris para uma noite louca, que começou no Bresh, um dos principais bares de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Madrugada dentro, o piloto britânico fez-se acompanhar de família – evidentemente da namorada Margarida Corceiro – amigos e equipa da McLaren.

Depois do Bresh, Norris avançou para o Amber Lounge, onde assumiu a festa com os amigos.

 

 

Terminada a dinastia de Max Verstappen, que vigorou entre 2021 e 2024 – depois do reinado de Lewis Hamilton (2017-2020) – Lando Norris, de 26 anos, tornou-se no 35.º campeão de Fórmula 1.

