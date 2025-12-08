Formula 1
VÍDEOS: a noite eufórica de Norris e Margarida Corceiro após conquista da Fórmula 1
Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, foi palco para esgotar energias após semanas tensas
A inédita conquista do Mundial de Fórmula 1 lançou Lando Norris para uma noite louca, que começou no Bresh, um dos principais bares de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Madrugada dentro, o piloto britânico fez-se acompanhar de família – evidentemente da namorada Margarida Corceiro – amigos e equipa da McLaren.
Depois do Bresh, Norris avançou para o Amber Lounge, onde assumiu a festa com os amigos.
Terminada a dinastia de Max Verstappen, que vigorou entre 2021 e 2024 – depois do reinado de Lewis Hamilton (2017-2020) – Lando Norris, de 26 anos, tornou-se no 35.º campeão de Fórmula 1.
