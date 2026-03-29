Em declarações à DAZN espanhola, Fernando Alonso juntou-se a Max Verstappen e não poupou nas críticas às novas baterias implementadas pela Fórmula 1, que tiveram início nesta nova temporada.

«Qual é a diversão se aceleras sem querer? De repente, tens uma bateria superior ao carro que está à tua frente e ou ultrapassas ou bates contra ele. Isto é, é uma manobra de evasão, não uma ultrapassagem. Se tiveres menos bateria do que os teus adversários ou aceleras ou passam-te à frente, por isso não há qualquer mudança na corrida», disse, descontente com a situação em que o desporto se encontra.

Ora veja as declarações: