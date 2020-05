O piloto espanhol Fernando Alonso não descarta, aos 38 anos, a possibilidade de regressar ao circuito da Fórmula 1, que deixou em 2018.

«É uma pergunta à qual eu tenho respondido desde 2018. Eu queria experimentar algo diferente, como o WEC, Daytona ou Dakar. Também queria colocar a F1 e o seu 'ecossistema' de lado um pouco. Eu sempre disse que as novas regras da F1 podem deixar-me com fome de novo, mas agora as novas regras foram atrasadas para 2022. Eu sei o que farei no próximo ano, espero anunciar em breve», referiu o piloto, numa conversa através da conta oficial de Instagram das 24 horas de Le Mans.

Alonso diz saber o que irá fazer no ano que vem e garante que a sua ligação às provas de resistência não terminou, mais ainda após ter ganho as duas últimas edições das míticas 24 Horas de Le Mans com a Toyota, nas duas vezes em que participou na prova.

«Há muitas coisas para o futuro que podem dar um impulso à resistência. Não sei quando, mas estarei lá novamente. Eu sempre quis correr em Le Mans, mas a minha experiência com a Toyota e as duas vitórias superaram tudo. Quando temos a adrenalina e a paixão de Le Mans, a nossa corrida é curta, queremos correr ainda mais horas. Foi uma experiência fantástica», referiu.

Fernando Alonso, que depois de uma estreia na Fórmula 1 com a Minardi, em 2001, regressou em 2003 para ficar de pedra e cal na disciplina durante 15 anos, até 2018, conheceu mais três equipas: a Renault, ao serviço da qual se sagrou campeão mundial em 2005 e 2006, a McLaren e a Ferrari. Passou depois pelos Estados Unidos, na IndyCar e nas provas de resistência como as 24 horas de Daytona, com a United AutoSports. Em 2018 e 2019, o piloto das Astúrias integrou o projeto da Toyota Gazoo Racing no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), no qual se sagrou campeão na última época.