Lewis Hamilton alcançou a vitória em Interlagos, em São Paulo, após uma recuperação notável partindo da 10.ª posição até chegar à liderança da corrida a doze voltas do final. O piloto espanhol Fernando Alonso ficou «surpreendido» com a condução do britânico, mas lembrou a capacidade dos carros da Mercedes.

«A superioridade neste fim de semana [da Mercedes de Hamilton] é clara. É o que é. Não é novidade na Fórmula 1, a Mercedes venceu os últimos sete campeonatos com esta superioridade. Cabe a nós, ao resto das equipas, alcançá-los, melhorar o nosso motor, a nossa aerodinâmica, etc. A Red Bull fez um ótimo trabalho este ano e é líder do campeonato, mas a Mercedes mostrou que não vai desistir», disse, citado pelo Mundo Deportivo.

«Como piloto é como se jogasses basquetebol e houvesse um cesto diferente para ti e para as outras equipas. Eles marcam os seus pontos num cesto grande e tu marcas numa cesta mais pequena. Perdes sempre. E somos todos pilotos profissionais, muito comprometidos com o nosso desporto, treinámos muito, conduzimos no simulador e arriscamos as nossas vidas, mas estamos uma volta atrás a cada fim de semana. E vamos ao Qatar sabendo isso de antemão», acrescentou.

Alonso lembrou que também foi beneficiado quando correu no Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC).

«Tive a sorte de ter vencido dois campeonatos e tive o privilégio de estar nessa posição. Estive na Toyota há dois anos e tinha essa superioridade no carro. Mas imagino as mais novos a assistirem a este desporto e verem um carro a ultrapassar dois em linha reta. Eles não têm de perder a esperança de serem campeões», concluiu.