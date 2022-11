Mattia Binotto demitiu-se do cargo de chefe de equipa da Ferrari, anunciou esta terça-feira a scuderia italiana.

«Com o pesar que uma situação destas acarreta, decidi terminar a minha colaboração com a Ferrari. Saio de uma empresa que adoro, da qual faço parte há 28 anos, com a serenidade e a convicção de que tenho feito todos os esforços para atingir os objetivos traçados. (…) Acho que é o momento certo para dar este passo de uma decisão tão difícil para mim», disse Binotto, citado na nota da equipa da Fórmula 1.

Binotto chegou à Ferrari como mecânico, mas era chefe de equipa desde 2019. A equipa com sede em Maranello ficou no segundo lugar do campeonato de construtores da Fórmula 1 na época que agora terminou.

Mattia Binotto manter-se-á no cargo até 31 de dezembro, e a Ferrari, diz, espera encontrar o seu sucessor até ao final do ano. Até agora, o francês Fred Vasseur, aturalmente na Alfa Romeo, tem sido o nome mais falado pela imprensa.