A Ferrari vai trazer uma pintura especial nos seus monolugares para o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, que arranca na sexta-feira em Monza, de modo a celebrar os 50 anos do primeiro título mundial de Niki Lauda (1949-2019), conquistado em 1975.

Revelado nesta quarta-feira, o layout do SF-25 resgata elementos do icónico 312-T pilotado por Lauda. O tom de vermelho é o mesmo do carro histórico, acompanhado por duas faixas brancas nas laterais, que exibem os nomes de Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Outro detalhe que salta à vista é a tampa do motor pintada de branco, lembrando uma das imagens de marca do monolugar do austríaco. Os números dos pilotos aparecerão em preto, dentro de um quadrado branco com borda vermelha.

A parte traseira do monolugar também ganhou um toque especial: a asa foi pintada em prata metálico, referência ao alumínio usado na Fórmula 1 antes da adoção da fibra de carbono. Leclerc e Hamilton vão competir com fatos, capacetes e calçado inspirados no estilo da década de 1970.

Lauda conquistou o primeiro campeonato de Fórmula 1 há 50 anos, superando Emerson Fittipaldi, então piloto da McLaren, tendo conquistado mais um título pela Ferrari em 1977. Venceria ainda um terceiro título mundial, em 1984, ao serviço da Mclaren.