A Ferrari anunciou, na manhã desta quinta-feira, a renovação com Frédéric Vasseur. O engenheiro francês, de 57 anos, vai continuar a liderar a Scuderia, cargo que ocupa desde dezembro de 2022, quando sucedeu ao italiano Mattia Binotto – atualmente na chefia da Kick Sauber e da Audi.

«A Ferrari anuncia que prolongou o contrato com Frédéric Vasseur por vários anos (…), uma vez que provou a habilidade de desenvolver talento e construir equipas competitivas nos diferentes níveis. Desde o princípio de 2023 foram lançadas as bases, com a ambição do regresso da Ferrari ao topo da Fórmula 1», lê-se, em comunicado.

Na reação a este anúncio, Charles Leclerc revelou-se aliviado.

«Não tinha dúvidas de que a renovação aconteceria, pelo menos podemos parar com as especulações e concentrar exclusivamente no nosso trabalho. Sabemos a importância da estabilidade na Fórmula 1», referiu aos meios da própria equipa.

No Mundial 2025, a Ferrari conta com Leclerc e Lewis Hamilton no quinto e sexto lugar, respetivamente. Quanto à classificação por construtores, a Scuderia é vice-líder, com 248 pontos, distante da líder McLaren (516 pontos).

O 14.º Grande Prémio do ano está agendado para este domingo (14h), na Hungria.