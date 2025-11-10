Estalou o verniz na Ferrari e no centro da polémica estão os dois pilotos da equipa de Fórmula 1, Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Ora, após mais um domingo para esquecer da equipa italiana, em que ambos não terminaram a corrida, o presidente da scuderia não poupou nas críticas aos intervenientes e referiu mesmo que se deviam concentrar mais em conduzir... e menos em «falar».

Em declarações no Hall of Fame do Comité Olímpico de Itália (CONI), John Elkann assegurou que a Ferrari precisa de pilotos que se foquem «menos neles próprios e mais na equipa». Recorde-se que, esta temporada, Leclerc foi o único a conseguir chegar ao pódio (sete no total), sendo que Lewis Hamilton acabou por somar a única vitória em corridas para a Ferrari, na «sprint» do Grande Prémio da China.

«Deviam falar menos e conduzir mais. A Ferrari precisa de pilotos que foquem menos neles próprios e mais na equipa. A Ferrari vence quando está unida, tal como mostram os resultados no Mundial de Endurance», afirmou.