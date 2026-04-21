Da qualificação à corrida: todos os ajustes aos regulamentos da Fórmula 1
FIA confirma alterações, já com efeitos para Miami, no início de maio, para qualificação, corrida e situações de chuva. Exceção são as mudanças em aspetos da largada da corrida, que terão um teste no próximo Grande Prémio
FIA confirma alterações, já com efeitos para Miami, no início de maio, para qualificação, corrida e situações de chuva. Exceção são as mudanças em aspetos da largada da corrida, que terão um teste no próximo Grande Prémio
A Federação Internacional do Automóvel (FIA) confirmou, esta segunda-feira, várias alterações aos regulamentos da Fórmula 1 de 2026, que vão já produzir efeitos no Grande Prémio de Miami, entre 1 e 3 de maio, a quarta ronda do Mundial desta época.
Os ajustes foram feitos em aspetos que vão desde a qualificação até à corrida, passando pelo arranque da corrida, bem como situações de chuva, que tocam na segurança e visibilidade dos pilotos. Surgem após acordo numa reunião online entre a FIA, chefes de equipa, diretores-executivos dos fabricantes das unidades de potência e a Formula One Management (FOM) – a gestão da F1 –, esta segunda-feira.
As alterações foram aprovadas após consultas e conversas, nas últimas semanas, entre a FIA, representantes técnicos e pilotos da Fórmula 1, tendo por base os dados das três primeiras provas de 2026, realizadas na Austrália, na China e no Japão. Acontecem numa altura de paragem no campeonato, fruto dos cancelamentos das provas no Bahrein e na Arábia Saudita (ambos seriam em abril), devido à guerra no Médio Oriente.
As propostas aprovadas vão ser já implementadas quase na íntegra em Miami, à exceção das alterações que incidem na largada da corrida, que têm em Miami apenas um teste e só depois poderão ser adotadas em definitivo, mediante análise e feedback dos intervenientes. «Estas propostas finais serão agora submetidas a uma votação eletrónica do Conselho Mundial de Desporto Motorizado da FIA, com vista à sua implementação antes do Grande Prémio de Miami, a 3 de maio, com exceção das propostas relativas às largadas, que serão testadas e analisadas durante esse fim de semana», detalha a FIA, em comunicado.
Confira, ao detalhe, as alterações confirmadas nas quatro partes em questão:
Qualificação
- Ajustes nos parâmetros de gestão de energia, incluindo uma redução na recarga máxima permitida de 8 MJ (megajoules) para 7 MJ. Visam reduzir o consumo excessivo de energia e incentivar uma condução mais consistente em velocidade máxima. Essa alteração tem como objetivo reduzir a duração máxima do superclip para aproximadamente dois a quatro segundos por volta.
- A potência máxima do Superclip aumentou para 350 kW (quilowatt), ante os 250 kW anteriores, reduzindo ainda mais o tempo de recarga e a carga de trabalho do piloto na gestão de energia. Isso também será aplicado em condições de corrida.
- O número de eventos em que podem ser aplicados limites alternativos de energia mais baixos foi aumentado de oito para 12 corridas, permitindo uma maior adaptação às características do circuito.
Corrida
- A potência máxima disponível através do Boost em condições de corrida está agora limitada a +150 kW (ou ao nível de potência atual do carro no momento da ativação, se superior), limitando as diferenças repentinas de desempenho.
- A potência do MGU-K é mantida em 350 kW nas principais zonas de aceleração (da saída da curva até ao ponto de travagem, incluindo as zonas de ultrapassagem), mas será limitada a 250 kW noutras partes da volta.
- Estas medidas visam reduzir as velocidades de aproximação excessivas, mantendo as oportunidades de ultrapassagem e as características gerais de desempenho.
Largada da corrida
- Foi desenvolvido um novo sistema de “deteção de arranque de baixa potência”, capaz de identificar carros com aceleração anormalmente baixa logo após a libertação da embraiagem.
- Nestes casos, é acionada automaticamente a entrega do MGU-K para garantir um nível mínimo de aceleração e mitigar os riscos relacionados aos arranques, sem introduzir qualquer vantagem desportiva.
- Está a ser introduzido um sistema de alerta visual associado, que ativa luzes intermitentes (traseiras e laterais) nos veículos afetados para alertar os pilotos que seguem atrás.
- Também foi implementado um reinício do contador de energia no início da volta de formação, para corrigir uma inconsistência do sistema previamente identificada.
Condições de chuva
- As temperaturas dos cobertores aquecimento dos pneus intermédios foram aumentadas com base no feedback dos pilotos, para melhorar a aderência inicial e o desempenho dos pneus em piso molhado.
- A entrega máxima do ERS [ndr: sistema de recuperação de energia] será reduzida, limitando o binário e melhorando o controlo do carro em condições de baixa aderência.
- Os sistemas de iluminação traseira foram simplificados, com sinais visuais mais claros e consistentes, para melhorar a visibilidade e o tempo de reação dos pilotos que seguem atrás em condições adversas.