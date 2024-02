A FIA anunciou esta segunda-feira a reestruturação dos fins de semana para os quais esteja prevista a corrida «sprint». Na sequência da primeira reunião de comissários, que decorreu esta segunda-feira, houve «fumo branco» quanto à nova ordem de eventos.

Ora, nestes fins de semana, a sexta-feira fica reservada para o primeiro treino livre e qualificação para o «sprint», que será disputado no sábado. Nesse mesmo dia decorrerá a qualificação para o Grande Prémio de domingo.

Além disso, os comissários concordaram em antecipar a ativação do DRS, o que acontecerá uma volta após o arranque da corrida. Até agora, sublinhe-se, tal acontecia somente após duas voltas.

«A Comissão debateu sobre o Regulamento de 2026, em particular questões financeiras e de sustentabilidade», lê-se na nota publicada pela FIA, que apresentará todas as mudanças a 28 de fevereiro, aquando do Conselho Mundial de Automobilismo.

A primeira corrida do Mundial de 2024 está agendada para 2 de março no Bahrain.