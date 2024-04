As equipas da Fórmula 1 vão discutir, esta quinta-feira, uma possível alteração do sistema de pontos.

De acordo com a Federação Internacional Automóvel (FIA) e citada pela Reuters, em cima da mesa está o aumento do número de lugares com acesso aos pontos, passando assim do 10.º para o 12.º, já a partir da próxima temporada.

Para a alteração ser aceite, seis das dez equipas têm de votar a favor. Lembrar que o atual sistema de pontos está em vigor desde 2010, com o «top-10» a receber pontuações na seguinte ordem: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Até 2003, apenas os seis primeiros classificados recebiam pontos.

O objetivo seria alterar esse mesmo sistema, para a seguinte ordem: 25-18-15-12-10-8-6-5-4-3-2-1. Desta forma, o campeonato seria mais competitivo, pelo menos esta é a convicção de Chris Horner, chefe de equipa da RedBull.

«Parece que existem dois grupos na Fórmula 1, atualmente. As equipas que se encontram entre o sexto e décimo posto estão numa luta e do primeiro ao quinto é outra diferente. Acho que este é um dos casos em que temos de olhar para os números e perceber o que realmente deve mudar. Sou imparcial quanto a este tema», explicou.

Com Max Verstappen na liderança, a RedBull tem um total de 195 pontos somados entre os dois pilotos, sendo que, por exemplo, a Aston Martin apenas conseguiu até agora 40 pontos.