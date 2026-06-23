A Federação Internacional do Automóvel (FIA) aprovou as alterações regulamentares aos motores de Fórmula 1 para as temporadas de 2027 e 2028, anúncio que surge duas semanas depois de ter alcançado um acordo com as equipas para reduzir ligeiramente o peso da componente elétrica nas unidades motrizes.

O Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, reunido em Macau, validou as mudanças que vão alterar a repartição entre a parte térmica e a parte elétrica dos motores.

Atualmente fixado em 53 por cento para o motor de combustão interna e 47 por cento para a componente elétrica, o rácio passará para 58/42 por cento em 2027 e para 60/40 por cento em 2028, indo ao encontro da vontade dos pilotos.

Segundo a FIA, os ajustes incluem alterações na potência dos motores de combustão interna, ao fluxo de combustível, à utilização do sistema de recuperação e gestão de energia.

A regulamentação técnica introduzida nesta época alterou profundamente os monolugares, com motores quase metade elétricos, obrigando os pilotos a uma gestão energética mais complexa e menos intuitiva.

Este fim de semana disputa-se o Grande Prémio da Áustria, a oitava ronda da temporada. O italiano Kimi Antonelli (Mercedes) chega na liderança do Mundial, com 156 pontos, mais 41 do que o britânico Lewis Hamilton (Ferrari).