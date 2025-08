O piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) sofreu, esta quarta-feira, um violento acidente no segundo dia de testes com os pneus 2026 da Pirelli.

Colapinto, de 22 anos, perdeu o controlo do carro na curva 11 do circuito de Hungaroring, tendo sido transportado para o hospital do circuito para um check-up completo.

De acordo com a equipa Alpine, o piloto está bem, não tendo ferimentos graves, mas sofreu um forte impacto contra as proteções e a sessão de testes acabou para ele e para a equipa.

«Durante o segundo dia de testes de pneus da Pirelli em Hungaroring, Franco Colapinto teve um incidente na curva 11. Franco foi avaliado no centro médico e está bem», referiu a Alpine, em nota oficial.