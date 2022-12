O francês Frédéric Vasseur é o novo chefe de equipa da Ferrari. A confirmação foi feita na manhã desta terça-feira pela equipa italiana.

O engenheiro de 54 anos, cuja saída da Alfa Romeo foi anunciada na noite de segunda-feira, sucede assim a Mattia Binotto no comando da Ferrari. Assume as novas funções no próximo dia 9 de janeiro de 2023.

Vasseur, que vai ser chefe de equipa e diretor-geral, acumula 25 anos de experiência no automobilismo.

Em 2017, Vasseur assumiu o cargo de diretor-executivo e chefe de equipa da Sauber Motorsport, atualmente Alfa Romeo na Fórmula 1. Tinha também passado pela Renault em 2016.