George Russell garantiu este sábado a pole position no Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1.

O piloto da Mercedes bateu Max Verstappen (Red Bull) e Oscar Piastri (McLaren) e apontou um tempo de 1:10.899 minutos, face aos 1:11.059 e 1:11.120 dos adversários, respetivamente.

Em quarto lugar ficou Kimi Antonelli, colega de equipa de Russell, seguido por Lewis Hamilton (Ferrari).

Na Q1 foi Piastri que fez o melhor tempo, mas Russell acabou por dominar as duas seguintes e agarrou o primeiro lugar na partida da corrida deste domingo.

Este domingo, pelas 19h, os pilotos vão disputar a corrida.

Confira toda a classificação nesta qualificação:

The starting grid for the 2025 Canadian Grand Prix 🇨🇦



Russell and Verstappen on the front row 👀#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/JdWtO1kyO8