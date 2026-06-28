Fórmula 1: George Russell regressa às vitórias no GP da Áustria
Piloto britânico arrancou da pole position e garantiu o segundo triunfo da temporada
Piloto britânico arrancou da pole position e garantiu o segundo triunfo da temporada
George Russell (Mercedes) venceu o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1. Já depois de ter arrancado na pole position, o piloto britânico venceu uma corrida em que Max Verstappen, na casa da Red Bull, chegou a dar dores de cabeça.
Após conseguir segurar a liderança num arranque emocionante, George Russell teve uma corrida relativamente «tranquila». Do arranque vale destacar Lewis Hamilton, que ultrapassou o colega Leclerc e assumiu a segunda posição.
Houve, inclusive, grandes «batalhas» entre Hamilton e Verstappen, recuando até ao ano de 2021. Primeiro o britânico levou a melhor. No segundo «ataque», o piloto da Red Bull conseguiu a ultrapassagem.
Pelo caminho, os dois Cadillac (Pérez e Bottas) abandonaram cedo a corrida depois de sobreaquecimentos nos carros. Mais tarde Carlos Sainz (Williams) e Lance Stroll (Aston Martin) também abandonaram a corrida.
Verstappen, que já tinha deixado Hamilton para trás, chegou a incomodar George Russell – esteve a um segundo e chegou a assumir a liderança, quando o britânico foi às boxes.
Porém, Russell rapidamente recuperou a liderança e não a perdeu mais.
Nas últimas voltas Verstappen ainda conseguiu encurtar distâncias, mas não foi mesmo capaz de ultrapassar o piloto da Mercedes – que conquista a segunda vitória da temporada (e a sétima da carreira) depois de uma seca de seis corridas sem vencer.
Max Verstappen (Red Bull) terminou em segundo e Kimi Antonelli (Mercedes) fechou o pódio. Foi, portanto, um fim-de-semana muito positivo para a marca alemã.
Nota para a Ferrari, que venceu a última corrida com Hamilton, que teve um GP da Áustria menos positivo com o quinto lugar de Hamilton e o oitavo posto de Leclerc. Destaque também para a Racing Bulls, que uma vez mais foi a equipa a meter-se nos pontos fora os big four.
Com este triunfo, George Russel recupera o segundo lugar no campeonato de pilotos (com 131 pontos), ultrapassando Lewis Hamilton (125 pontos). Kimi Antonelli segue como líder isolado, com 171 pontos.
Russell wins from Verstappen and Antonelli! 😮💨👏
These are your points finishers at the Red Bull Ring 👇#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/oDoVi6bMQY
— Formula 1 (@F1) June 28, 2026