O piloto britânico George Russell (Mercedes) garantiu, na madrugada deste sábado, a “pole position” para o Grande Prémio de Las Vegas em Fórmula 1, na 22.ª e antepenúltima prova da temporada.

Na Q3, Russell garantiu a primeira posição com um tempo de 1:32.312 minutos, seguido de Carlos Sainz (Ferrari), que ficou a apenas 98 milésimas e completa a primeira linha da grelha de partida.

Da segunda linha saem Pierre Gasly (Alpine) e Charles Leclerc (Ferrari), nas 3.ª e 4.ª posições, respetivamente.

Num fim de semana que pode ser de título mundial para Max Verstappen, o arranque da corrida vai merecer atenções na terceira linha da grelha de partida, com o neerlandês da Red Bull a sair da 5.ª posição, seguido de Lando Norris (McLaren), em 6.º.

A qualificação ficou ainda marcada pelo forte embate de Franco Colapinto (Williams) na Q2. O argentino ficou no 14.º lugar da qualificação. «Durante a qualificação, o Franco teve um embate significativo de mais de 50G, obrigando a uma revisão médica. Um impacto desta magnitude é, obviamente, significativo e severo e ele vai precisar de ser analisado novamente amanhã, antes de saber se está apto para a corrida», refere a Williams, em comunicado.

A corrida está marcada para as 06h00 de domingo.

