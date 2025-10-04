O piloto britânico George Russell garantiu, este sábado, a «pole position» para a corrida do Grande Prémio de Singapura em Fórmula 1, a 18.ª etapa do Mundial desta temporada.

Com uma grande prestação na terceira sessão de qualificação (Q3), à qual chegaram os dez pilotos mais rápidos nas duas fases de qualificação prévias, Russell superou a concorrência com o tempo de 1:29.158 minutos.

Max Verstappen (Red Bull) foi segundo classificado (+0.182 segundos) e parte também da primeira linha da grelha, seguido por Oscar Piastri (McLaren, +0.366 segundos) e por Kimi Antonelli (Mercedes, +0.379 segundos).

O top-10 ficou fechado com Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (RB), Oliver Bearman (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin).

A corrida no Circuito urbano de Marina Bay está agendada para as 13 horas de domingo.

O resultado da qualificação:

