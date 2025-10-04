Fórmula 1: Russell garante «pole position» em Singapura
Piloto britânico da Mercedes supera Max Verstappen e Oscar Piastri
O piloto britânico George Russell garantiu, este sábado, a «pole position» para a corrida do Grande Prémio de Singapura em Fórmula 1, a 18.ª etapa do Mundial desta temporada.
Com uma grande prestação na terceira sessão de qualificação (Q3), à qual chegaram os dez pilotos mais rápidos nas duas fases de qualificação prévias, Russell superou a concorrência com o tempo de 1:29.158 minutos.
Max Verstappen (Red Bull) foi segundo classificado (+0.182 segundos) e parte também da primeira linha da grelha, seguido por Oscar Piastri (McLaren, +0.366 segundos) e por Kimi Antonelli (Mercedes, +0.379 segundos).
O top-10 ficou fechado com Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (RB), Oliver Bearman (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin).
A corrida no Circuito urbano de Marina Bay está agendada para as 13 horas de domingo.
O resultado da qualificação:
George Russell secures his first Singapore pole position, with Max Verstappen alongside him on the front row 👀— Formula 1 (@F1) October 4, 2025
Here's our full Quali classification 📊#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/fwuLOsr6DJ
