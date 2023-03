A corrida do Grande Prémio da Arábia Saudita em Fórmula 1 está agendada para as 17 horas deste domingo (hora de Portugal Continental). É a segunda prova da época 2023 na F1.

O piloto mexicano Sergio Pérez garantiu, no sábado, a “pole position” para a corrida, numa qualificação marcada por problemas de transmissão com o colega de equipa na Red Bull, atual líder do campeonato e bicampeão do mundo Max Verstappen.

O neerlandês vai partir do 15.º lugar, depois dos problemas registados na segunda fase de qualificação, a Q2.

Ao lado de Pérez, na primeira linha da grelha de partida, vai estar o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), que terminou a qualificação no terceiro lugar, mas beneficiou, tal como mais dez pilotos, da penalização ao monegasco Charles Leclerc.

O piloto da Ferrari acabou a qualificação no segundo lugar. Porém arranca para a corrida na 12.ª posição, devido à penalização de dez lugares, devido à terceira mudança de centralina, quando só pode utilizar no máximo duas por época sem que seja penalizado.

Dessa forma, a ordem para a corrida conta com Sergio Pérez na frente, seguido de Fernando Alonso, George Russell, Carlos Sainz, Lance Stroll, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Guanyu Zhou, Charles Leclerc, Kevin Magnussen e Valtteri Bottas, Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Nyck De Vries, Lando Norris e Logan Sargeant.

