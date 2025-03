O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu na madrugada deste domingo o Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 e é o primeiro líder do Mundial de pilotos.

Numa prova marcada pela chuva e pelos incidentes, Norris bateu o tetracampeão Max Verstappen (Red Bull), que ficou a 0,895 segundos, enquanto o também britânico George Russell (Mercedes) fechou o pódio, ficando a 8,481 segundos.

A corrida em Albert Park ficou marcada pelo despiste do franco-argelino Isack Hadjar (Racing Bull) logo na volta de formação, que atrasou a partida do GP em cerca de 15 minutos. A chuva apanhou ainda o espanhol Carlos Sainz (Williams) e o australiano Jack Doohan (Alpine) logo na primeira volta, numa prova que teve um total de seis abandonos e teve o «safety car» por três vezes em pista. Fernando Alonso (Aston Martin), Liam Lawson (Red Bull) e o brasileiro Gabriel Bortoleto (Kck Sauber) não concluiram também a corrrida.

Norris suou para vencer Vestappen

Lando Norris, que largou da pole position, segurou o primeiro lugar após o arranque enquanto o seu companheiro de equipa, o australiano Oscar Piastri (McLaren) foi ultrapassado pelo neerlandês Max Verstappen.

Na volta 44 das 57 previstas no Albert Park, Norris, tal como Piastri, viu o carro derrapar, permitindo a Verstappen entrar na disputa pela vitória, que acabaria por escapar ao neerlandês após as paragens nas boxes.

Por sua vez, o britânico Lewis Hamilton, que teve uma estreia difícil pela Ferrari, terminando no 10.º lugar, o último pontuável.

O estreante italiano Kimi Antonelli (Mercedes) foi uma das surpresas, apesar de perder o quarto lugar devido a uma penalização de cinco segundos devido a uma saída insegura das boxes. O piloto de 17 anos recuperou 11 lugares desde o arranque.

«Foi uma corrida dura, especialmente com o Max atrás de mim. Foi stressante. As condições eram difíceis e imprevisíveis”, disse Lando Norris, recordando: «No ano passado perdemos na Grã-Bretanha e no Canadá nestas condições, mas aprendemos com os erros.»

Esta foi a quinta vitória de Lando Norris na Fórmula 1, que lidera o campeonato pela primeira vez, com 25 pontos, mais sete do que Max Verstappen.

O campeonato regressa no próximo fim de semana, com o GP da China, o primeiro com corrida sprint.