Charles Leclerc (Ferrari) conquistou a «pole position» para o Grande Prémio da Bélgica, em Fórmula 1.

No circuito de Spa, o piloto monegasco terminou a qualificação com o segundo melhor tempo, mas acabou por beneficiar da penalização de dez lugares atribuída a Max Verstappen, após trocar componentes do motor do RB20. O tricampeão do mundo vai assim arrancar da 11.ª posição.

Assim sendo, Sergio Pérez (Red Bull) parte do segundo lugar da grelha, à frente de Lewis Hamilton, que fecha o «top-3» para a corrida deste domingo.