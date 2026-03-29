O piloto Oliver Bearman protagonizou um dos momentos mais assustadores do GP do Japão, mas acabou por escapar sem ferimentos graves, depois de um violento acidente ao volante do Haas.

O jovem britânico, de 20 anos, perdeu o controlo do monolugar na volta 21, quando tentava ultrapassar Franco Colapinto. Com uma diferença significativa de velocidade entre os carros, Bearman saiu para a relva e acabou por embater com violência nas barreiras, a mais de 300 km/h.

Apesar do impacto, estimado em cerca de 50G, o piloto conseguiu sair do carro pelo próprio pé, ainda que a coxear, sendo depois assistido pelos comissários. Exames realizados no centro médico do circuito afastaram fraturas, com a Haas F1 Team a confirmar apenas uma contusão no joelho direito.

O próprio Bearman tranquilizou os adeptos. «Está tudo bem. Foi um acidente estranho, com uma enorme diferença de velocidade. Agora vou aproveitar este tempo para recuperar antes da próxima corrida», disse.

O incidente reacendeu o debate em torno dos novos regulamentos para 2026, sobretudo no que diz respeito à gestão de energia, apontada como uma das causas para estas diferenças de velocidade em pista.

A FIA confirmou que «estão agendadas várias reuniões em abril para avaliar o funcionamento dos novos regulamentos e determinar se são necessários quaisquer aperfeiçoamentos», pode ler-se num comunicado.

Entre os pilotos, as críticas foram imediatas. Carlos Sainz considerou que o acidente «era uma tragédia à espera de acontecer».

«Temos alertado para estas diferenças de velocidade. Espero que encontremos uma solução melhor para tornar as corridas mais seguras», afirmou o espanhol.

Também Toto Wolff, responsável pela Mercedes, admitiu a necessidade de revisão dos regulamentos.

«Os regulamentos ainda estão numa fase muito inicial. Vamos analisar tudo cuidadosamente para evitar situações destas», referiu no final da corrida.

Veja aqui o acidente de Oliver Bearman: