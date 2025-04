É por estas coisas que ele é tetracampeão do mundo!

Max Verstappen garantiu este sábado a pole position para o GP do Japão de forma espetacular ao bater o McLaren de Lando Norris, líder do mundial, por apenas 12 milésimos, ficando Oscar Piastri (também McLaren) em terceiro, a 44 milésimos.

O neerlandês da Red Bull fez 1m26s983 no Q3, bateu o recorde do circuito e assegurou a 41.ª pole position da carreira, a quarta seguida em Suzuka.

Charles Leclerc, da Ferrari, vai partir de 4.º, enquanto George Russell foi o melhor da Mercedes e sai do 5.º lugar, imediatamente à frente do companheiro de equipa Kimi Antonelli.

A correr em casa e em estreia na Red Bull Yuki Tsunoda ficou longe do top-10 e parte do 15.º lugar, atrás do neozelandês Liam Lawson, com quem trocou de lugar, e é agora piloto da equipa secundária Racing Bulls.

A corrida do Grande Prémio do Japão, terceira ronda da temporada de 2025, disputa-se esta madrugada, a partir das 6 horas (portuguesas).