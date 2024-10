Carlos Sainz venceu o Grande Prémio do México em Fórmula 1.

O piloto espanhol da Ferrari saiu da «pole position» e, apesar de ter perdido o primeiro lugar para Verstappen na primeira volta, recuperou-o logo de seguida e liderou até final.

A Ferrari ainda assim não alcançou a dobradinha, já que nas voltas finais Charles Leclerc não resistiu à pressão de Lando Norris e acabou por sair de pista, caindo para o último lugar do pódio.

Com o segundo lugar, Norris, da McLaren, encurtou a distância no mundial de construtores para o campeão do mundo Max Verstappen. O neerlandês da Red Bull não teve uma corrida feliz no circuito Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, tendo terminado no 6.º lugar, após ter sido penalizado em 20 segundos, na sequência de uma manobra perigosa ao ser ultrapassado por Norris.

Verstappen lidera o Mundial de pilotos, com 362 pontos, enquanto Norris é segundo, com 315, e Leclerc tem 291. Tudo ainda em aberto na luta pelo título, quando faltam quatro grandes prémios para terminar a temporada 2024.