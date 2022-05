O Grande Prémio do Mónaco em Fórmula 1, que tinha início marcado para as 14 horas deste domingo, teve início atrasado devido à chuva intensa que estava prevista para o dia da corrida e que se confirmou. Cerca de uma hora depois, foi finalmente dada indicação oficial sobre o regresso dos pilotos à pista para a realização da sétima prova do Mundial desta época, pelas 15h05.

A volta de formação começou por ser adiada para as 14h09 e, face à chuva que marcou o início da tarde, muitos dos carros foram equipados com pneus intermédios, mas rapidamente foi tomada a decisão, por parte da direção de corrida, de iniciar a volta de formação com «Safety Car», com todos os carros a mudarem para pneus para chuva extrema.

Os 20 pilotos saíram então para a pista e não houve uma, mas sim duas voltas de formação sob «Safety Car», antes da entrada de bandeira vermelha face ao dilúvio em Monte Carlo, com os pilotos a regressarem às boxes. Das 78 voltas do Grande Prémio, nesta altura, já foi descontada uma, devido à segunda volta de formação com «Safety Car».

Este é, olhando ao passado recente, um cenário aproximado ao que aconteceu em Spa 2021, em agosto do último ano, quando foi atribuída a vitória a Max Verstappen, numa corrida em que foram atribuídos metade dos pontos aos dez primeiros e que motivou, face a muita polémica e contestação, uma revisão regulamentar.

Ainda com as dúvidas a pairar sobre o Grande Prémio do Mónaco deste domingo – até porque pode não haver corrida, ou a mesma não ser completada – este é o cenário em cima da mesa, quanto à realização/conclusão da corrida. As regras dizem ainda que a corrida deve ser realizada no máximo de duas horas, tempo limite máximo que passa a três horas, em caso de suspensão ou adiamento, o que se verifica neste momento.

Se não forem realizadas nem duas voltas (sem intervenção do Safety Car): não há atribuição de pontos.

Se forem realizadas pelo menos duas voltas, até um máximo de 25 por cento da corrida, só os cinco primeiros pontuam: 6, 4, 3, 2 e 1 ponto, por esta ordem.

Se for realizado entre 25-50 por cento do GP: pontuam os primeiros nove, com esta atribuição: 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 e 1.

Se for realizado um mínimo de 50 por cento da corrida até um máximo de 75 por cento, há pontos para os dez primeiros, com esta atribuição: 19, 14, 12, 9, 8, 6, 5, 3, 2 e 1.

O ponto da volta mais rápida só conta se houver pelo menos 50 por cento da corrida realizada. Acima de 75 por cento de corrida realizada, mesmo que o total não seja concluído, são atribuídos os pontos normais.