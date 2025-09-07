F1: Max Verstappen vence GP de Monza e regressa aos triunfos
Piloto neerlandês partiu da «pole position», chegou a perder o lugar para Lando Norris, mas quando recuperou nunca mais saiu da primeira posição
Max Verstappen, Red Bull, venceu este domingo o Grande Prémio de Monza e regressou às vitórias no Mundial de Fórmula 1.
O piloto neerlandês partiu da pole position, mas logo na primeira volta acabou ultrapassado por Lando Norris.
Porém, na quarta volta, Verstappen regressou ao primeiro posto, de onde voltou a sair apenas quando foi às boxes, para depois recuperar novamente a posição até ao final.
Numa corrida bastante limpa, a prova ficou marcada pelo embate entre os carros de Sainz e Bearman e ainda pelo abandono de Alonso.
Os McLaren estiveram sempre na perseguição a Verstappen, mas nem Norris, nem Piastri, conseguiram imprimir o ritmo suficiente para chegar à frente e a paragem desastrosa do britânico a cinco voltas do final não ajudou.
Com este resultado, Verstappen regressou aos triunfos na Fórmula 1, o terceiro desta temporada, depois de ter subido ao lugar mais alto do pódio também em território italiano, mas em Imola.
Oscar Piastri continua na liderança do campeonato do mundo de pilotos com 309 pontos. O colega Lando Norris segue no segundo posto com 275, mais 70 que Verstappen.
