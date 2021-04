Os monolugares de Fórmula 1 regressam neste fim de semana a Portimão para o Grande Prémio do Algarve.



O Autódromo Internacional do Algarve recebe esta sexta-feira os treinos livres, seguindo-se a qualificação no sábado e a prova no domingo.



Algumas das equipas do circuito, como a Mercedes ou a Ferrari, prepararam cartazes especiais para o GP de Portugal, que pode ver na galeria em anexo. Acredite, vale a pena.