O piloto britânico Lewis Hamilton testou positivo à covid-19 e vai falhar o Grande Prémio de Sakhir, a segunda corrida consecutiva no Bahrein, agendada para o próximo fim-de-semana.

«A equipa Mercedes-AMG Petronas lamenta anunciar que Lewis Hamilton testou positivo à covid-19 e vai estar inapto para o GP de Sakhir neste fim-de-semana», refere a equipa também já campeã de construtores do Mundial de 2020, em comunicado, emitido ao início desta manhã.

«O Lewis foi testado três vezes na ultima semana e teve testes negativos em cada uma das vezes, o último deles foi na tarde de domingo, no Circuito Internacional do Bahrein, como parte do programa de testagem padrão da corrida do fim-de-semana», frisou, ainda, a Mercedes.

O sete vezes campeão do mundo, que venceu a primeira corrida no Bahrein, está «isolado de acordo com os protocolos da covid-19 e das linhas orientadoras de saúde pública», diz a equipa, sublinhando que Hamilton, apesar de «sintomas leves», está «bem».

O substituto de Hamilton na 16.ª corrida da época, agendada entre 4 e 6 de dezembro, ainda não foi confirmado até ao momento.