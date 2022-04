Charles Leclerc da Ferrari garantiu a pole position no Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 e vai sair do primeiro lugar da grelha no circuito de Albert Park, em Melbourne.

No segundo lugar ficou Max Verstappen da Red Bull, seguido do colega de equipa Sergio Perez. No quarto lugar ficou Lando Norris, em McLaren, seguido dos dois Mercedes com Lewis Hamilton à frente de George Russel. Daniel Ricciardo ficou no sétimo posto e os dez primeiros fecharam com Sebastian Ocon, Carlos Sainz e Fernando Alonso.

A qualificação ficou marcada por dois acidentes: um primeiro entre os canadianos Lance Stroll, da Aston Martin, e Nicholas Latifi, da Williams, que levou a uma bandeira vermelha na Q1 e um segundo de Fernando Alonso, que já na Q1 saiu de pista e bateu nas barreiras de proteção, o que levou a nova bandeira vermelha.

A corrida, a terceira do calendário de Fórmula 1 depois de Bahrein e Arábia Saudita, tem início às 06h00 da manhã deste domingo, hora portuguesa.