O início do Grande Prémio da Grã-Bretanha da Fórmula 1 foi interrompido logo no início, depois de um acidente aparatoso que envolveu vários pilotos.

No meio do pelotão, Pierre Gasly chocou com Russell e o monolugar do britânico foi ao encontro do Alfa Romeo de Guany Zhou, que acabou por capotar.

Segundo informação da Alfa Romeu o piloto chinês está consciente, mas foi ao posto médico por precaução.

Alex Albon e Esteban Ocon também estiveram envolvidos num acidente.