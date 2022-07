O circuito de Hungaroring recebe este domingo o Grande Prémio da Hungria, a 13.ª prova da temporada de Fórmula 1.

Na pole position, estará uma cara nova: George Russell (Mercedes) foi o mais rápido na qualificação e vai partir da primeira posição, à frente dos Ferrari de Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Max Verstappen (Red Bull), campeão em título e atual líder do campeonato de pilotos, teve um problema no carro e vai sair apenas do décimo lugar.

SIGA AQUI A PARTIR DAS 14H00 O GRANDE PRÉMIO DA HUNGRIA.