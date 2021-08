O Grande Prémio da Hungria ficou definitivamente marcado pelo intenso duelo entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton na ponta final da corrida que acabou por contribuir, de forma determinante, para o triunfo inédito de Esteban Ocon.

O piloto inglês caiu para o último lugar depois do acidente protagonizado pelo colega de equipa Valtteri Bottas, mas foi recuperando posição atrás de posição até que foi travado pelo piloto espanhol da Alpine na luta pelo quarto lugar.

Um duelo entre dois antigos rivais que se prolongou por várias voltas e que permitiu a Ocon seguir mais descansado na história liderança.

Hamilton acabou por conseguir ultrapassar Alonso e ainda foi atrás do seu compatriota, Carlos Sainz, acabando por chegar ao terceiro lugar do pódio. Uma posição que lhe permitiu ultrapassar Max Verstappen do comando do Mundial.

Veja o duelo entre Hamilton e Alonso: