Lewis Hamilton (Ferrari) venceu este domingo o Grande Prémio de Barcelona. O piloto britânico cortou a linha da meta após 66 voltas na frente do pelotão e regressou aos triunfos quase dois anos depois.

A última vez que Hamilton tinha subido ao lugar mais alto da classificação foi no GP da Bélgica, em julho de 2024.

Nos restantes lugares do pódio ficou George Russell, da Mercedes, e Lando Norris, campeão do mundo em título e da McLaren, no segundo e terceiro posto, respetivamente.

(Em atualização)