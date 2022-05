Sebastian Vettel e Lewis Hamilton são duas das principais figuras da Fórmula 1 – são também dois dos quatro campeões do mundo que compõem o grid atual –, e destacam-se tanto na pista como fora dela.

Os dois são conhecidos pelo forte cariz ativista que apresentam em várias ocasiões, e voltaram a deixar mensagens fortes a propósito do Grande Prémio de Miami, que se realiza este fim de semana.

Durante a apresentação do evento, que contou com todos os pilotos, Vettel exibiu uma t-shirt com uma mensagem sobre a preocupante subida do nível do mar que se regista em Miami, que tem afetado os seus residentes nos últimos anos.

«Miami 2060: o primeiro Grande Prémio debaixo de água. Ajam agora ou nadem depois», lia-se na camisola do piloto da Aston Martin.

Já Lewis Hamilton deixou uma mensagem nas redes sociais a propósito da polémica do aborto, numa altura em que o Supremo Tribunal se prepara para anular a lei do aborto no país, deixando nas mãos de cada estado a decisão final.

«Adoro estar nos Estados Unidos, mas não posso ignorar o que está a acontecer neste momento e o que algumas pessoas do governo estão a tentar fazer às mulheres que vivem aqui», escreveu o heptacampeão do mundo da Mercedes.

«Toda a gente deve ter o direito de escolher o que faz com o seu próprio corpo. Não podemos deixar que tirem essa escolha», lê-se ainda.

O Grande Prémio de Miami realiza-se no domingo, a partir das 20h30.