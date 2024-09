Lando Norris vai sair da pole position no Grande Prémio de Singapura, a 18.ª corrida do Mundial de Fórmula 1.

O piloto da McLaren foi o mais rápido na sessão de qualificação, à frente do líder do campeonato, Max Verstappen. O neerlandês da Red Bull tem tido umas semanas complicadas, mas conseguiu um bom resultado e vai sair logo atrás do seu grande rival na luta pelo título.

Lewis Hamilton, da Mercedes, vai sair do terceiro lugar.

Uma qualificação que acabou por correr mal para os pilotos da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Ambos com problemas para aquecer os pneus, Sainz despistou-se logo a abrir a Q3 e vai sair do décimo lugar. Leclerc acabou por ter a única volta apagada e parte de nono.

O Grande Prémio de Singapura corre-se este domingo, a partir das 13h00.