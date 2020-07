O Grande Prémio da Estíria, na Áustria, ficou marcado pelo acidente entre os dois Ferraris que deixou Sebastian Vettel e Charles Leclerc fora da corrida, logo na terceira curva, de uma prova que acabou com a primeira vitória de Lewis Hamilton na temporada.

O piloto monegasco, que largou da 14.ª posição, depois de uma penalização de três lugares por ter atrasado um adversário durante a qualificação, foi demasiado otimista na curva 3 e abalroou o companheiro de equipa, destruindo a asa traseira do carro do piloto germânico e o fundo plano do seu próprio carro.

«Obviamente que as desculpas não são suficientes numa altura destas. Deixei mal a equipa. Pedir desculpas não é suficiente. Espero ter aprendido com o meu erro e voltar mais forte nas próximas corridas», disse Leclerc, que admitiu ter sido «demasiado otimista» na abordagem à curva.

Já Vettel, que não terá o seu contrato renovado no final do ano, culpou Leclerc pelo sucedido. «Não havia espaço. Já estávamos três carros naquela curva. Fiquei surpreso porque não esperava que o Charles [Leclerc] fizesse alguma coisa. É algo que devemos evitar. Não havia nada que eu pudesse fazer», disse ainda o antigo campeão mundial, que lamentou não ter podido experimentar as evoluções trazidas pela equipa, pois desistiu logo na primeira volta.

Esse foi um dos momentos altos da prova, que só nas últimas voltas voltou a conhecer alguma animação. Lewis Hamilton dominou as operações na frente e nunca foi ameaçado pelos adversários.