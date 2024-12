O Grande Prémio da China vai continuar no calendário até 2030! A Fórmula 1 anunciou, esta sexta-feira, a extensão do contrato com o circuito de Xangai por mais cinco anos.

«A Fórmula 1 anunciou uma extensão de cinco anos com o Grande Prêmio da China, que fará com que o Circuito Internacional de Xangai permaneça no calendário até a temporada de 2030», pode ler-se no comunicado oficial.

O circuito chinês tinha contrato até ao final do próximo ano, mas a prorrogação foi assinada neste fim de semana do Grande Prémio de Abu Dhabi, o último da temporada de 2024.

No calendário desde 2004, o Grande Prémio de Xangai foi retirado do calendário devido à pandemia Covid-19 entre 2020 e 2023. Esta temporada, Max Verstappen venceu a sprint e a corrida, sendo Lewis Hamilton o piloto mais premiado, com seis vitórias.