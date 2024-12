Aí está a confirmação que faltava para fechar a grelha de 2025 da Fórmula 1.

Após ver Liam Lawson rumar à Red Bull para fazer dupla com o tetracampeão do mundo Max Verstappen, a RB VCARB anunciou a contratação de Isack Hadjar, oriundo da Fórmula 2. Aos 20 anos, o piloto franco-argelino junta-se a Yuki Tsunoda na equipa satélite da Red Bull e torna-se também o 19.º a ser promovido ao principal campeonato de motores através do programa júnior da empresa.

«Estou muito entusiasmado para assumir este novo papel na VCARB, é o sonho. Sinto que estou a entrar num universo completamente novo, a conduzir um carro muito mais rápido e contra os melhores do mundo. Será uma aprendizagem muito grande, mas estou pronto para dar o máximo pela equipa. Estou ansioso para trabalhar com o Yuki Tsunoda, realizámos um caminho semelhante até chegarmos a este patamar», admitiu.

Recorde-se que na última temporada, Isack Hadjar terminou no segundo lugar do campeonato de Fórmula 2 na última temporada, apenas atrás do brasileiro Gabriel Bortoleto.

Confira aqui a grelha completa da Fórmula 1 para 2025: