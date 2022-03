A Haas subiu esta quinta-feira ao circuito do Bahrain, para os testes de pré-temporada da Fórmula 1, já com as novas cores de 2022, depois de terminado o contrato com a Uralkali.

O monolugar da scuderia norte-americana continua a ser branco, mas agora com uma banda vermelha, ao invés do vermelho e azul, da bandeira da Rússia, que estavam presentes no antigo design. A asa traseira é preta.

Recorde-se que a Haas terminou o contrato de patrocínio com a Uralkali, empresa detida pelo pai de Nikita Mazepin, também ele dispensado por causa da guerra na Ucrânia.

Veja na galeria acima associada as cores do novo Haas.